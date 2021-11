Gozzo rassegna le dimissioni da assessore: “Mi prendo una pausa dalla politica”

“Il 4 novembre scorso ho rassegnato le dimissioni da assessore all’ambiente ed al governo del territorio del Comune di Monte Argentario per motivi strettamente privati”.

A dichiararlo è Gian Luca Gozzo.

“Ringrazio il sindaco per l’incarico affidatomi due anni fa, dimostrando fiducia nel sottoscritto in considerazione della grande responsabilità insita nelle deleghe attribuitemi – continua Gozzo -. Due anni, tra l’altro complicati per l’emergenza pandemica, che valgono doppio per gli sforzi fatti e la metà per gli obiettivi che si potevano raggiungere. Ringrazio i dirigenti, i funzionari e gli impiegati comunali che mi hanno supportato e ‘sopportato’ e con cui in questo periodo ho potuto collaborare per le varie azioni messe in campo”.

“E’ sempre difficile lasciare un incarico che è oltretutto un onore ricoprire, ma mi serve prendere un periodo ‘sabbatico’ dalla politica e dall’amministrazione. Non so se e come riprenderò l’attività politica locale nei prossimi mesi, se sarà utile rimettermi a disposizione per il 2023, in che forma o modalità, in prima linea o nelle retrovie. Di sicuro le prossime elezioni amministrative saranno un’occasione per resettare la politica locale e rinnovare la classe dirigente – termina Gozzo -. Tante sono le opportunità che si possono cogliere per il nostro territorio, sia per i finanziamenti legati al Pnrr sia per la rinnovata vitalità turistica del promontorio e serve un forte entusiasmo per lavorare in una squadra che governi tali processi”.