Dilettando fa tappa a Scarlino scalo: undici esibizioni in gara

Seconda puntata del tour estivo 2019 di Dilettando: la popolare trasmissione televisiva di Toscana Tv e Siena Tv, presentata da Carlo Sestini, che anima l’estate delle piazze delle località maremmane, giunge a Scarlino Scalo.

Mercoledì 17 luglio, alle 21, in piazza Gramsci, ritorna con la sua carica di simpatia questo format, grazie all’amministrazione comunale che ha voluto riproporlo nella frazione. Assieme a Carlo Sestini e al fido Paco Perillo, le due vallette, Francesca Magdalena Giorgi e Giada Ciarpi, e la cosplayer Valentina Serini, in arte Ladyor. Ospite della serata dedicata ai dilettanti, l’artista multiforme Bruno Lelli, che si cimenterà nella vestizione di alcune modelle tramite l’istant fashion, un modo tutto nuovo e altamente spettacolare di usare teli, tende e stoffe, unendole mediante semplici spilli.

“Saranno almeno undici le esibizioni in gara – commenta Carlo Sestini –, molto variegate, che vanno dal canto al ballo, dalla danza alla ginnastica. Insomma, un’altra serata in cui ci si potrà davvero divertire grazie alla freschezza e alla spontaneità di chi le dà forma”.

La messa in onda della seconda puntata su Toscana Tv (canale 18) è prevista per martedì 23 luglio, alle 21.15, e la replica domenica 28 luglio alle 15, mentre su Siena Tv (canale 90) la prima messa in onda è quella di sabato 27 luglio, alle 21, e la replica domenica 28 luglio, alle 13.

L’appuntamento invece con la serate di Dilettando nelle piazze della Maremma prosegue il 19 luglio in piazza Garibaldi a Santa Fiora.