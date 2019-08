Dilettando fa tappa a Pitigliano

Vigilia di Ferragosto con Dilettando a Pitigliano.

A partire dalle 21, in piazza della Repubblica, il 14 agosto si animerà con lo spettacolo tv condotto da Carlo Sestini e voluto dalla Pro Loco L’Orso e dalla amministrazione comunale.

La trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv torna dunque per il secondo anno consecutivo nella città del tufo per uno degli eventi più coinvolgenti dell’anno, incastonata in una ricca programmazione di eventi estivi. Saranno undici le esibizioni in gara, molte delle quali vengono da fuori provincia, per regalare momenti di puro divertimento.

Molto attesa la performance del poeta Gianluca Mambrini, come pure quella dell’attore Davide Denci, che impersonerà il simpaticissimo “nonno Mario”, ormai pilastro dello staff. Per la prima volta salirà sul palco in qualità di ospite Luigi Colantuono, in arte Flysugar, perfetta copia canora e fisica del più famoso Zucchero Fornaciari. Insieme a Carlo Sestini e Davide Denci, la bellezza delle due vallette Giada Ciarpi e Lindsay La Mantia e la comicità di Luca Ceccarelli, alias Tonio il maremmano.

La puntata pitiglianese sarà trasmessa su Toscana Tv il 20 agosto alle 21:20 e in replica domenica 25 alle 15. Su Siena Tv è invece programmata per sabato 24 agosto alle 21 e in replica domenica 25 alle ore 13. Naturalmente dopo la messa in onda, la puntata sarà disponibile sul sito insieme a tutte le foto della serata.