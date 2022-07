“Dilettando con Avis”: in tv la prima puntata della trasmissione

Il Golfo del Sole in tv. Domani sera (sabato 23 luglio) alle 21 su Siena Tv, canale 90 del digitale terrestre, il villaggio follonichese sarà protagonista della prima puntata del tour estivo di “Dilettando con Avis”, la trasmissione dedicata ai dilettanti del mondo dello spettacolo condotta da Carlo Sestini.

Dieci le esibizioni in gara con il duo di ginnastica artistica “Loghts friend”, Emanuel ed Alessia, la cantante Chiara Vermigli, in arte Discor.dya, con il coro composto da Andrea Montauti, Veronica Pietrangelo, Marta Balatresi, Federica Centobuchi e Giulia Mannarino, la ballerina di salsa shine Emilia Kocky, la cantante Bianca Boldrini, la ballerina di latinoamericano Jasmine Baldini, la cantante Ginevra Ferro, il pianista Jonathan Mazzei, la ballerina di caribbean Show, Jennifer Raimondo e la cantante ucraina Tetiana Kurupko. Una serata coinvolgente, che farà divertire con la presenza del co conduttore Paco Perillo, del trasformista Andy Bellotti e delle due vallette Matilde Ingrati e Maria Lamberti.

“Dilettando con Avis”, come accaduto lo scorso anno, vede Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze come main sponsor, e ha visto un momento di promozione della donazione del sangue e del plasma con il presidente della sede Avis di Follonica, Antonio Nozzoli che ha consegnato un riconoscimento a due donatori che hanno compiuto 121 donazioni: Aniello Borriello e Mario Spillman.

“Il periodo estivo può essere complicato rispetto alla carenza di sangue e plasma e per questo – ha commentato la presidentessa di Avis regionale, Claudia Firenze – plaudiamo a iniziative come ‘Dilettando con Avis’ che ci faranno compagnia per tutta l’estate, stagione in cui le coste toscane registrano il tutto esaurito. Riteniamo che sia utile promuovere la donazione utilizzando l’intrattenimento, la musica, le emozioni, così da intercettare persone di età e provenienze diverse e sensibilizzare alla cultura del dono e della solidarietà con il sorriso sulle labbra”.

Ospite della serata al Golfo del Sole il cantante Max Gentilesca, clone canoro di Barry White e Mario Biondi, che ha impressionato la platea per una fenomenale caratterizzazione vocale.

“Sono convinto di aver regalato una bella serata alla comunità follonichese e ai nostri ospiti – ha commentato il direttore del Golfo del Sole, Vasco Paulo –: se ne accorgeranno i telespettatori di Siena Tv e Toscana Tv nel vedere lo spettacolo in tv. Ringrazio per la presenza anche il sindaco di Follonica, Andrea Benini, che ha ricordato come la nostra struttura sia un’eccellenza turistica per tutta la Maremma.”

Ricordiamo che le esibizioni non premiate potranno essere ripescate grazie al contest de Il Giunco, attivo fin da domenica 24 luglio.