“Dilettando con Avis” fa tappa a Principina a Mare: dieci esibizioni in gara

“Dilettando con Avis” sbarca al campeggio Principina a Principina a Mare.

La trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini, arriva per la prima volta in un campeggio e lo fa domani (giovedì 28 luglio) all’interno di una struttura turistica tra le più importanti della costa, gestita da Sistema Srl, capace di offrire tante alternative in fatto di sistemazione turistica.

“Ci è piaciuta subito l’idea di accogliere una tappa del tour 2022 di ‘Dilettando con Avis’ – commenta la direttrice del Campeggio Principina, Laila Sabadini – sia per il divertimento che è capace di regalare, sia per la diffusione solidale del messaggio sulla donazione di sangue e plasma. Siamo sicuri che i nostri campeggiatori e gli ospiti presenti apprezzeranno una serata, per certi versi, unica grazie alla presenza di un format che da diciannove anni caratterizza l’estate maremmana e non solo.”

Sono dieci le esibizioni in gara tra cantanti, ballerini, comici e imitatori, che saranno giudicate da una selezionata e qualificata giuria che assegnerà i premi alle prime tre classificate e alla più simpatica; le prime due accedono alla finalissima del 3 settembre a Grosseto, mentre per la terza e il premio simpatia vi è la semifinale del 24 agosto a Capalbio. La serata regalerà molto altro, grazie alla presenza come ospite del chitarrista virtuoso, Paolo Batistini, mentre accanto a Carlo Sestini, storico conduttore e inventore del format, e all’immancabile Paco Perillo, ci sarà il ritorno del simpaticissimo Nonno Mario (Davide Denci) e della valletta dall’ugola d’oro Francesca Magdalena Giorgi.

La puntata, oltre che sulle emittenti toscane Toscana Tv e Siena Tv, emigra in Campania con TeleClub Italia, Canale 77 Campania, Quarto Canale Flegreo e approda anche sul canale “Teatro Tv”, visibile da Smart Tv in 180 Paesi del mondo.