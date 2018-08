Dilettando porta allegria e divertimento nella Città del Tufo

Puntata pitiglianese per Dilettando. La città del Tufo sabato 11 agosto, alle 21, in piazza della Repubblica ospita una puntata della popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv condotta da Carlo Sestini che offre la possibilità a chi manifesta velleità artistiche di poterle esercitare su un palco e davanti alle telecamere.

L’evento è promosso dal Comune in collaborazione con la Pro loco l’Orso.

“E’ un format vincente – commenta Irene Lauretti, assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Pitigliano – perché permette alle eccellenze artistiche locali, e non solo, di potersi mettere in mostra. Un grande crogiolo di talenti per un evento all’insegna del divertimento.”

“Sappiamo che Dilettando porterà gente in paese – spiega Maurizio Ronca, presidente della Pro loco l’Orso – perché ci sono concorrenti che provengono anche da fuori provincia e poi non dimentichiamo che è pur sempre una trasmissione televisiva di due ore, e che dunque, darà visibilità al territorio e permetterà ai telespettatori di apprezzarne alcune peculiarità.”

Insieme a Carlo Sestini, sul palco di piazza della Repubblica saranno presenti, l’immancabile Paco Perillo, la splendida valletta, Francesca Magdalena Giorgi e l’incursore “Tonio il maremmano” Luca Ceccarelli. Come ospite è stato invece chiamato Andy Bellotti, già “valletto” nella puntata di Follonica, mentre in quella della città del Tufo avrà a disposizione uno spazio tutto suo per mostrare i molteplici personaggi che tanto apprezzamento stanno raccogliendo nei programmi tv delle reti nazionali.

Ricordiamo che la puntata pitiglianese, concorrerà insieme alle altre al premio “Maremma Beauty” indetto da “Maremma Magazine” mediante i tagliandi inseriti nel mensile, e sarà visibile su Siena Tv, canale 90, il 24 agosto alle ore 21 e il 25 agosto alle ore 12, mentre su Toscana Tv, canale 18, mercoledì 29 agosto alle 21,10 e domenica 2 settembre alle 21 sul canale 194. Intanto domani alle 12 su Siena Tv andranno in onda le gesta dei “dilettandi” della puntata di Follonica.