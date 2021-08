Dilettando fa tappa a Borgo Carige: in programma dieci esibizioni

Dilettando arriva a Capalbio.

La popolare trasmissione televisiva, più frizzante e allegra dell’estate ritorna, dopo un’ assenza di almeno tre anni dal comune più a sud della Toscana.

Sabato prossimo, 21 agosto, a partire dalle 21.15, grazie alla sezione Avis capalbiese, alla collaborazione della Fondazione Capalbio e al patrocinio dell’amministrazione comunale, lo staff allestito da Carlo Sestini, con Paco Perillo e le vallette Francesca Magdalena Giorgi e Giada Ciarpi e con l’immancabile nonno Mario, sarà a Borgo Carige.

In piazza della Repubblica, sul sagrato della chiesa, troveranno spazio dieci esibizioni tra ballo, canto, ginnastica artistica, recitazione e molto altro, ma sarà anche per parlare di solidarietà e donazione di sangue e plasma. Non a caso da quest’anno al nome di Dilettando si è aggiunto anche quello di Avis, visto che la carenza di risorsa è sempre più presente, soprattutto nel periodo estivo.

“Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di legarci a Dilettando – è il commento di Flavio Carruana, presidente di Avis Capalbio – perché ci permette di fare promozione in tv e nel contesto territoriale nel quale operiamo in merito alle attività che portiamo avanti. Un sentito ringraziamento alla Fondazione Capalbio e alla sua presidente Concetta Monaci per il supporto dato alla organizzazione della serata e al patrocinio del Comune nella persona del vice sindaco”.

Ma la serata ha un’altra prerogativa, infatti il premio per il vincitore sarà intitolato alla memoria di due personaggi ai quali la comunità capalbiese era molto attaccata, il sindaco Settimio Bianciardi e l’ex presidente di Avis Capalbio, Franco Romani.

“Siamo felici di ospitare di nuovo Dilettando – dichiara il vicesindaco di Capalbio, Giuseppe Ranieri -, ma soprattutto ringraziamo gli organizzatori per aver voluto ricordare il nostro compianto sindaco Bianciardi e il presidente dell’Avis Romani: un pensiero per due persone che hanno fatto tanto per il nostro territorio e per la comunità e meritano di essere ricordate anche con momenti di festa e gioia come questo“.

Ospite della serata il comico e trasformista Andy Bellotti.

Per chi invece vorrà assistere alla trasmissione in tv, su Toscana Tv (canale 18), giovedì 2 settembre alle 21.15, mentre su Siena Tv (canale 90) è programmata per il 4 settembre alle 21.10 e domenica 5 settembre alle 14.30.