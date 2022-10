Pnrr: il Comune ottiene finanziamento di 115mila euro per la digitalizzazione dei servizi

È stata ammessa a finanziamento la candidatura del Comune di Massa Marittima sul bando per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la transizione digitale, relativo al passaggio al cloud dei servizi software dell’ente.

Ammonta a 115mila euro il finanziamento accordato al Comune di Massa Marittima. Il Comune ha 180 giorni di tempo per appaltare i servizi da trasferire sul cloud.

“Le risorse del Pnrr ci consentono di fare un decisivo passo in avanti nel percorso già avviato da tempo dall’amministrazione comunale, per offrire al cittadino servizi digitali sempre più efficienti, sicuri, innovativi e facilmente accessibili – afferma il sindaco Marcello Giuntini –. L’intervento interessa 13 settori, con la digitalizzazione e il trasferimento sul cloud, un’infrastruttura digitale evoluta, delle principali procedure utilizzate dai nostri uffici, tra i quali i servizi demografici, l’accesso agli atti, la digitalizzazione del Protocollo, l’albo pretorio e la toponomastica. Quindi, a breve, passeranno completamente al digitale molti servizi che ancora sono ibridi e richiedono allo stato attuale dei passaggi su carta per il completamento delle procedure”.

“Il Comune di Massa Marittima – prosegue il sindaco Giuntini – ha avviato anni fa un primo percorso di digitalizzazione dell’Ente, in collaborazione con l’Unione dei Comuni. Nel 2018 l’ufficio edilizia ha digitalizzato le pratiche e questo ci ha consentito di attraversare il periodo della pandemia senza interruzioni del servizio. Poi è stato dematerializzato l’archivio, nel 2021, e tramite pec si possono richiedere diversi documenti e certificati. Con questo nuovo finanziamento entreranno in uso applicativi più semplici che consentiranno anche al cittadino meno esperto di accedere alle procedure con più facilità, direttamente dal proprio smartphone.“