Istituto Falusi: il Difensore civico promuove la strategia del Comune

Sulla situazione dell’istituto geriatrico Falusi, il Difensore civico regionale si dice soddisfatto delle argomentazioni che muovono la strategia adottata dal Comune di Massa Marittima e dichiara conclusa la questione per gli aspetti di sua competenza.

Questo si legge nella lettera che è stata inviata il 25 novembre in risposta ad una nuova richiesta di intervento, avanzata il 13 novembre, dai gruppi consiliari della Lega di Massa Marittima, Gavorrano e Follonica, dalla segreteria del Pci delle Colline Metallifere e dal capogruppo della lista civica Massa Comune. Il Difensore civico specifica di aver ricevuto dal sindaco un’ampia illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che sottendono le scelte del Comune. E ribadisce, come aveva già scritto in precedenza, che la sede opportuna per affrontare certe problematiche è il Consiglio comunale.

“Le parole del Difensore civico – afferma il sindaco Marcello Giuntini – dimostrano in primo luogo che la sede deputata per indirizzare le strategie di gestione dell’Istituto è il Consiglio comunale, dove l’argomento è stato portato all’attenzione dei consiglieri chiedendo il contributo di tutti. Inoltre, sono state comprese le ragioni logiche, le opportunità amministrative e giuridiche che reggono la strategia dell’amministrazione comunale. Questo è un motivo in più per andare avanti nel percorso intrapreso. Un percorso teso a salvare il Falusi razionalizzando i costi e al tempo stesso preservando i livelli occupazionali e la qualità del servizio. Un tracciato ad oggi possibile solo con il Commissario”.

“Le forze di opposizione in questi mesi ci hanno attaccato in modo strumentale – prosegue Marcello Giuntini –, contribuendo a creare un clima di sfiducia nei confronti dell’amministrazione comunale e del Falusi. Non ci illudiamo di ricevere delle scuse, ma almeno di trovare adesso, dopo la risposta del Difensore civico, un atteggiamento più collaborativo e costruttivo da parte delle stesse, pur senza rinunciare alla dialettica politica. Del resto il sindaco e il commissario, come è sempre stato, sono disponibili ad incontrare le minoranze, qualora queste lo richiedano per approfondimenti o richieste specifiche.“

“Nei progetti dell’amministrazione comunale sul futuro del Falusi – conclude il sindaco – c’è sicuramente la nomina del nuovo Cda, ma ad oggi, come dimostrano i fatti, il commissario rimane strategico nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari e soprattutto nel garantire operatività e forza all’Istituto. Stiamo facendo sostanziali passi in avanti: il commissario è riuscito a dare fiducia all’istituto di credito, inoltre è stata chiusa la gara europea per l’affidamento di servizi, che porterà ad una strutturale razionalizzazione dei costi, e sulla quale sta lavorando la commissione giudicatrice in questi giorni“.