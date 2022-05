Questa mattina il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha ricevuto Diego Montani, appena nominato Garante per la Disabilità del Comune di Grosseto.

“Un ruolo di grande responsabilità e impegno, quello di farsi portatore e promotore delle istanze delle persone con disabilità, che lo vedrà protagonista grazie alla sua indiscussa professionalità e preparazione – afferma il sindaco sulla sua pagina Facebook -.

In sinergia con l’assessore Sara Minozzi, con la struttura del Sociale e con la Consulta per la Disabilità, il nostro Garante saprà dare un contributo sostanziale a tutte le nostre politiche di inclusione. Auguro buon lavoro a Diego Montani, che ringrazio per l’entusiasmo e per le idee che abbiamo già avuto modo di condividere e colgo l’occasione per ringraziare anche l’Avv. Roberto Baccheschi per il supporto fornito nel percorso tecnico che è preceduto alla nomina”.