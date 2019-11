Sopralluogo di Rossi per il maltempo, Cinelli: “Bene sostegno del Governatore ai sindaci”

“Le criticità dei territori che guardano verso l’Albegna del comune di Magliano, di Marsiliana e di Polverosa sono sotto gli occhi di tutti e credo che oggi il presidente della Regione Rossi si sia reso ancor più conto di questa situazione”.

Così il sindaco di Magliano Diego Cinelli commenta la visita del Governatore nei territori colpiti dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi.

“Nei suoi mandati – spiega Cinelli – purtroppo per la terza volta Rossi si è trovato a dover far fronte a eventi di questo tipo nella stessa zona e, toccandoli ancora una volta con mano, si è reso conto di quanto, ancora, ci sia da fare. Da parte mia prendo con soddisfazione il fatto che il presidente si sia impegnato ad intervenire per i risarcimenti alle popolazioni ed alle aziende che, ancora una volta sono stati duramente colpiti dall’ondata di maltempo”.

Ma c’è un altro aspetto che il sindaco Cinelli, per l’occasione accompagnato dall’assessore all’urbanistica Amanda Vichi, ha apprezzato. “Il presidente Rossi, a dispetto di molte polemiche che ho letto nei giorni scorsi – sostiene il primo cittadino di Magliano –, è stato tassativo sulla gestione delle emergenze ed ha detto di stare dalla parte dei sindaci che mettono la sicurezza delle persone al primo posto. Credo che sia stato un messaggio forte che ho raccolto e che avevo fatto proprio già in precedenza, ma che ancora di più sarà la linea che, di fronte a questi eventi calamitosi, mi imporrò per il futuro”.