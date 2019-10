Diego Cinelli entra nella Lega: “Orgoglioso di poter dare il mio contributo”

Il sindaco di Magliano, Diego Cinelli, entra ufficialmente nella Lega.

A dare l’annuncio è stato direttamente il primo cittadino del Comune maremmano, a margine dell’incontro tra il commissario della Lega Toscana Daniele Belotti e i simpatizzanti e gli iscritti del carroccio grossetano che si è svolto questa mattina.

“Ringrazio la Lega e i membri del Consiglio comunale di Magliano che hanno aderito al partito – ha dichiarato Cinelli -. Ho deciso solamente in questi ultimi mesi di entrare nel Carroccio: sarebbe stato troppo semplice farlo dopo il successo alle elezioni europee, invece io ho fatto questa scelta in cui il partito è all’opposizione in parlamento. Per me oggi è un nuovo inizio della mia vita politica, mi metto a disposizione della Lega, porterò la mia esperienza di amministratore. Sto ogni giorno a contatto con la gente nello svolgere il mio ruolo di sindaco, un compito che amo moltissimo, e grazie a questo mio rapporto con i cittadini spero di portare nuovi consensi al Carroccio. Ho sempre svolto il mio percorso politico all’interno del centrodestra, adesso nella Lega ritrovo vecchi amici e questo partito è un approdo naturale per me“.

“La fiducia che Cinelli ha riposto nell’apparato della Lega è importante – ha affermato il segretario provinciale Andrea Ulmi – ed oggi entra nel Carroccio dopo un percorso lungo. Negli ultimi cinque anni abbiamo piantato le nostre ‘bandierine’ in molti consigli comunali della provincia di Grosseto e da qui al prossimo anno, entro la fine del mio mandato’, vogliamo aumentare i nostri rappresentanti nelle istituzioni”.

“Cinelli è un sindaco meraviglioso, sono contento che entri nella Lega perchè so quello che può dare al nostro partito – ha aggiunto l’onorevole Mario Lolini -. Tra l’altro, anche lui proviene dall’agricoltura come me ed è un uomo che sa ascoltare i cittadini con semplicità e umiltà“.