Emergenza Coronavirus: il sindaco dispone la didattica a distanza in alcune scuole

Di concerto con le direzioni didattiche e l’Azienda sanitaria locale, il sindaco di Follonica, Andrea Benini, con proprio atto, ha provveduto a sospendere l’attività didattica in presenza, da mercoledì 18 a lunedì 23 novembre, nella aule della scuola primaria “Don Milani” e in quelle delle scuole secondarie di primo grado “Luca Pacioli” e “Arrigo Bugiani”, a favore della didattica a distanza.

“Particolarmente in questi giorni, a fronte del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si sono intensificate le comunicazioni tra amministrazione comunale, direzioni didattiche e Azienda sanitaria locale, per confrontarsi sullo stato dei contagi nelle scuole – si legge in un comunicato del Comune di Follonica -. Di fronte all’evoluzione dell’epidemia, che ha portato tutta la Toscana ad essere inserita tra le regioni più a rischio contagi, è stato ritenuto necessario attuare delle misure idonee a frenare le situazioni che potessero alimentare un ulteriore espandersi del virus. Certamente la gestione quotidiana organizzativa della didattica sta risentendo delle difficoltà causate dai contagi in corso, ma l’obiettivo primario rimane quello di salvaguardare i bambini e i ragazzi non solo dal contagio, ma anche dal desiderio di seguire comunque le lezioni, in sicurezza e in tranquillità“.

Le scuole oggetto del provvedimento sono state individuate in base allo stato attuale dell’incidenza del contagio.

Mentre la sospensione dell’utilizzo delle aule consentirà un’adeguata sanificazione generale in aggiunta alle misure di contenimento ed igiene già messe costantemente in atto, gli alunni continueranno nei programmi di studio con l’attivazione della Dad, la didattica a distanza, attivata a cura delle direzioni didattiche e con la didattica in presenza per i bisogni educativi speciali.