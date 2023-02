Sabato 11 febbraio, alle 16, in via San Martino 40, è in programma il dibattito politico “Il treno dei popolari parte…sul serio – La politica al centro in Maremma”, dove verrà presentato il soggetto politico “Pop-Popolari in Rete” e sarà spiegato come sarà organizzato in Toscana e in provincia di Grosseto.

Sarà inoltre possibile seguire la diretta dell’evento sul canale YouTube, al link https://www.youtube.com/channel/UCTSw4BqacUNRJZLOpReujEg