Verso le amministrative: Capalbio libri disposto ad organizzare dibattito tra i candidati sindaco

Capalbio Libri, il festival sul piacere di leggere, si rende disponibile ad organizzare un dibattito pubblico fra i candidati sindaco al Comune di Capalbio, in vista della prossime elezioni amministrative di domenica 26 maggio.

Capalbio Libri mette a disposizione la propria esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e incontri aperti al pubblico, rispondendo all’appello che si è diffuso in queste ore tra la cittadinanza del comune maremmano.

Il dibattito potrà essere organizzato in luogo e data da concordare con i tre candidati sindaco, con regole condivise ed imparziali, e sarà moderato da una conduttore accettato da tutti e tre i candidati.

Il confronto si potrà realizzare soltanto con l’adesione e la partecipazione personale di tutti e tre i candidati sindaco: Settimio Bianciardi, Marco Donati e Valerio Lanzillo.

Nel 2019 Capalbio Libri tornerà nella incantevole location di piazza Magenta, dal 27 luglio al 3 agosto, per il 13° anno consecutivo.

Nella sua storia Capalbio Libri ha conquistato un pubblico sempre crescente e grande attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, diventando uno degli appuntamenti estivi più seguiti tra le manifestazioni dedicate ai libri e alla promozione della lettura.

Capalbio Libri è una iniziativa ideata e diretta da Andrea Zagami e realizzata da Zigzag, un’agenzia di comunicazione specializzata nella progettazione e produzione di manifestazioni culturali e nella comunicazione d’impresa.

