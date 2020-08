Lega Navale-Circolo Sub, Di Giacinto: “L’acquario diventi comunale e sia intitolato a Luciano Benini”

“Il lavoro svolto dalla Lega Navale di Follonica-Circolo Sub è prezioso e ritengo che l’acquario di via Zara debba diventare comunale, così da farlo crescere e intitolandolo a Luciano Benini, anima storica della stessa Lega che ha diretto per 45 anni consecutivi”.

Il candidato sindaco Massimo Di Giacinto ne ha parlato dopo una visita alla sede del Circolo Sub della Lega Navale di Follonica. “Siamo di fronte ad un’associazione storica ed importante – commenta Di Giacinto – che opera da 60 anni. E’ opportuno trasformare in comunale il suo acquario, che svolge una funzione sia in ambito scientifico che sociale. Da un lato vi si ricostruisce il fondale del Golfo, riprendendo anche la composizione di sassi e pietre che si possono trovare sui fondali e rivalutando anche la presenza della poseidonia, che è sintomo di mare pulito fornendo un’efficace azione a difesa del litorale. A livello sociale e didattico è importante l’attività di divulgazione e di conoscenza che coinvolga le scuole, ma anche gli anziani ospiti dell’istituto Falusi”.

Un progetto di acquario comunale, dunque, da riprendere per giungere all’intitolazione. “Luciano Benini è mancato da poco più di un anno – afferma Di Giacinto – ma è stata una delle anime della Lega Navale e merita di essere ricordato. L’acquario ricostruisce quel mare del Golfo che lui amava per questo è la persona giusta cui intitolare questo spazio che potrà rappresentare un’eccellenza nell’offerta, anche turistica, di Follonica”.

Il lavoro svolto dalla Lega Navale attraverso il circolo sub, però, permette a Di Giacinto di riproporre un’altra proposta che il candidato aveva portato avanti già durante i precedenti periodi di campagna elettorale. “In un incontro con il sindaco di Piombino Francesco Ferrari e con la sindaca di Scarlino Francesca Travison – afferma Di Giacinto – avevamo ragionato di costruire una serie di sinergie per la tutela del Golfo. Si tratta di un ecosistema prezioso, con equilibri delicati, ma che è anche un valore aggiunto per la nostra economia del mare. Credo che la Lega Navale con il Circolo Sub e l’acquario debbano essere parte di questo progetto che, nell’obiettivo condiviso come primo passo con i due sindaci, dovrebbe coinvolgere tutti i comuni costieri che si affacciano sul Golfo fino a Castiglione della Pescaia e le associazioni che sono da sempre in prima linea per la sua salvaguardia”.