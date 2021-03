Fermati con involucri di hashish: due minorenni denunciati per spaccio di droga

Due minorenni, entrambi cittadini italiani, sono stati denunciati e risultano indagati per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Fermati per un controllo nei pressi del sottopasso ferroviario che collega due principali vie di Grosseto, alla richiesta di due agenti della Squadra Volanti della Polizia di giustificare la loro presenza in quel luogo, i due giovani hanno risposto di essere consumatori di hashish e hanno consegnato, spontaneamente, alcuni involucri contenenti questo tipo di droga, dichiarando di averla acquistata per cederla anche ai loro amici.

A quel punto i poliziotti hanno perquisito anche la loro abitazione: all’interno è stata ritrovata una bilancina di precisione.

L’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale dei Minori è stata informata dell’accaduto e ha convalidato gli atti.

I due ragazzi sono stati affidati ai loro genitori.