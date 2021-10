Rissa nel parcheggio dello stabilimento balneare: denunciate cinque persone

La Stazione Carabinieri di Castiglione della Pescaia ha denunciato alla Procura della Repubblica cinque uomini, un 47enne ed altri 4 poco più che 20enni, che, nella notte del 23 agosto scorso, hanno dato vita ad una violenta rissa nei pressi di uno stabilimento balneare della località maremmana.

I fatti si sarebbero svolti nel parcheggio antistante lo stabilimento in questione dove, secondo la ricostruzione effettuata dai militari, si sarebbero fronteggiati un gruppo di grossetani ed altri giovani originari della provincia di Firenze. I motivi che avevano fatto scaturire la rissa sarebbero stati di poco conto e verosimilmente legati all’abuso di alcol. Nella discussione nata tra i due gruppi, si sarebbe aggiunto anche personale dipendente del bagnetto.

I militari, intervenuti immediatamente, hanno da subito identificato un giovane grossetano di 21 anni che presentava vistose ferite, giudicate guaribili dall’ospedale di Grosseto in 17 giorni .

L’ascolto immediato di circa 10 testimoni e la successiva analisi delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza del Comune hanno permesso di ricostruire con cura la dinamica dei fatti, nonché di identificare buona parte delle persone coinvolte, a cui si è dato un nome grazie anche all’attività di individuazione fotografica operata dai Carabinieri di Castiglione.

Sono stati così denunciati 3 giovani grossetani, di età compresa tra i 19 ed i 22 anni, e due appartenenti allo staff dello stabilimento, tra cui il titolare. Questi ultimi, oltre al reato di rissa, sono stati denunciati anche per lesioni personali in concorso, dato che avrebbero colpito con ripetuti calci e pugni il giovane grossetano rimasto poi ferito, che, come detto prima, era stato soccorso e medicato al pronto soccorso di Grosseto.