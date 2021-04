Percepisce in modo indebito il reddito di cittadinanza: denunciato per truffa aggravata

I Carabinieri della Compagnia di Pitigliano, al termine di un’attività di controllo sui percettori del reddito di cittadinanza, hanno denunciato un uomo di origini campane, di 48 anni, pregiudicato, per truffa aggravata.

Attraverso l’incrocio dei dati in possesso dell’Inps e dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Pitigliano, è emerso infatti che l’uomo aveva stabilito in passato la sua residenza nel comune in forza di un contratto d’affitto, scaduto nel mese di ottobre 2019, periodo in cui l’immobile veniva regolarmente riconsegnato alla proprietaria.

L’uomo quindi, rientrato nei luoghi di origine, aveva però mantenuto la residenza nella piccola Gerusalemme in maniera del tutto figurativa, al solo fine di ottenere l’elargizione del reddito di cittadinanza, per cui sono risultate agli atti ben due istanze, una fatta ad ottobre 2020 e un’altra a marzo 2021.

Dal controllo degli estratti conto della carta di credito sulla quale veniva versato l’assegno, i militari hanno accertato che l’uomo vive stabilmente in provincia di Napoli, dove risultano tutti i pagamenti effettuati con la carta, nonché radicato il conto corrente. Oltre alla denuncia, i Carabinieri hanno attivato l’Inps affinché procedesse a bloccare immediatamente i pagamenti.