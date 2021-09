Positivo al Covid, esce con la figlia per fare una passeggiata: denunciato

Durante i controlli di verifica del rispetto delle misure di isolamento, svolti quotidianamente dal personale di Polizia Municipale del Comune di Cinigiano, gli agenti hanno scoperto che un uomo, positivo al Covid-19, non si trovava presso l’indirizzo di sorveglianza.

L’uomo infatti, nonostante fosse certificato come caso confermato, in barba agli obblighi imposti dalla quarantena, non si trovava presso il proprio domicilio e gli operatori, dopo aver verificato la sua assenza, lo hanno contattato telefonicamente ottenendo risposta da un luogo chiaramente differente dall’appartamento in cui l’uomo interessato aveva dichiarato di trascorrere l’isolamento. Era uscito in compagnia della figlia, anch’essa sottoposta alla misura dell’isolamento per contatto di caso, per fare una passeggiata all’aperto, noncurante del provvedimento dell’autorità sanitaria: tale comportamento incauto e pericoloso gli è costato la denuncia.

A nulla sono valse le sue giustificazioni e la Polizia Municipale ha dovuto denunciare l’uomo all’autorità giudiziaria, in stato di libertà; per la figlia, minorenne, è scattata una sanzione amministrativa.