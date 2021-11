Ditta di demolizioni invia veicoli all’estero: la Stradale denuncia il titolare e sequestra l’area

Immagina di portare a rottamare la tua automobile a un centro demolizioni e di scoprire, anni dopo, che in realtà quella stessa auto non solo è ancora in circolazione, ma magari girella in qualche stato estero.

Pensa ora a tutti i mancati pagamenti del bollo, delle contravvenzioni, dei pedaggi autostradali e a tutti gli altri costi che un’auto intestata comporta.

È proprio quello a cui hanno dovuto far fronte ieri circa 60 ex proprietari (ma sulla carta ancora effettivi), che avevano consegnato la propria auto per essere rottamata a un demolitore di Gavorrano.

Un “giochetto” che, però, è stato scoperto dagli investigatori della Polizia Stradale di Grosseto, i quali, coadiuvati dai colleghi fiorentini e del distaccamento di Arcidosso, sono entrati, alle prime ore di ieri, in un terreno utilizzato da un cittadino albanese residente in provincia di Grosseto.

Così, da un normale controllo amministrativo, i poliziotti hanno denunciato in stato di libertà il “rottamatore” e sequestrato l’area di circa 400 metri quadrati, in cui giacevano da diversi anni auto da rottamare, da riparare e numerosi scooter abbandonati e considerati ormai rifiuti.

Ma non è tutto: a lavorare per la ditta, rigorosamente in nero, c’era anche un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, colpito da un decreto di espulsione e per questo allontanato dal territorio italiano.