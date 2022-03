Tamponamento in città: guida con la patente falsa, denunciato dalla Municipale

Non solo sicurezza urbana, ma anche attenzione alla sicurezza stradale ed ai documenti necessari per la guida. Alle 20.15 di ieri, giovedì 24 marzo, il reparto Pronto Intervento della Polizia Municipale di Grosseto è intervenuto per un banale incidente stradale in viale Mascagni. Un tamponamento senza feriti.

Tuttavia il conducente del veicolo che ha tamponato, cittadino di nazionalità straniera con residenza in provincia di Grosseto, ad un’attenta verifica del documento di guida da parte degli agenti, è risultato in possesso di patente contraffatta.

Lo stesso è stato accompagnato al comando di Polizia Municipale per il fotosegnalamento e l’identificazione. Al trasgressore, oltre alla denuncia ai sensi degli articoli 477 e 489 del Codice Penale, verrà applicato il sequestro del documento contraffatto, la guida senza patente e il fermo amministrativo del veicolo.

“Le funzioni del Corpo di Polizia municipale si sono ampliate, con nuclei per la sicurezza, cinofili, più moderni strumenti tecnologici e una generale miglior specializzazione degli agenti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore competente Riccardo Megale –. Questo avviene, però, senza snaturare il Corpo dalle sue mansioni di polizia amministrativa sia in materia di regolamenti comunali sia di codice della strada, con controlli in cui come in questo caso si verifica a volte anche una rilevanza penale. Ancora una volta il nostro ringraziamento, oltre che a tutte le donne e gli uomini della nostra Municipale, va al Comandante Alessio Pasquini per come è organizzata questa pluralità di servizi“.