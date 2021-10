Utilizzano il Green Pass di un’amica per andare a ballare: multate e denunciate dalla Polizia

Nel fine settimana gli agenti della Questura di Grosseto, appartenenti agli uffici della divisione di Polizia amministrativa, dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, coadiuvati da unità operative della Polizia Municipale, hanno effettuato controlli per la verifica del rispetto delle misure di contrasto al covid-19 nelle attività commerciali e nei locali da ballo.

Durante i controlli sono state identificati numerose persone e, in particolare, è stato accertato che due ragazze avevano utilizzato il Green Pass di una loro amica per accedere ad un locale da ballo. Le due sono donne sono state denunciate all’autorità giudiziaria per sostituzione di persona e, non essendo in regola con il possesso della certificazione obbligatoria per accedere a determinate attività, sono state multate.

Le operazioni sono proseguite per tutta la notte. Sono stati controllati dieci esercizi pubblici ed al termine dei controlli è stata riscontrata un’irregolarità amministrativa al titolare di un locale, sprovvisto di Green Pass, mentre due suoi dipendenti servivano ai tavoli senza mascherina.

Nei confronti del gestore del locale sono in atto ulteriori accertamenti tesi alla definizione di ulteriori provvedimenti amministrativi.

I controlli per la verifica del rispetto delle misure di contrasto al covid-19 continueranno nei prossimi fine settimana.