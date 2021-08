Intervengono per una lite in famiglia, ma trovano due piante di marijuana: denunciato un uomo

I Carabinieri della Tenenza di Massa Marittima hanno scoperto, in un’abitazione privata, una piccola coltivazione di marijuana.

I militari erano stati chiamati per intervenire per sedare una lite in famiglia: nel corso dell’intervento hanno notato la presenza di due vasi appena svuotati, per questo motivo il proprietario di casa ha mostrato una certa preoccupazione.

I Carabinieri hanno così ispezionato con cura tutto l’appartamento, ritrovando, nonostante i tentativi dell’uomo di sviarli, due piante di marijuana in un vaso, alte 150 centimetri circa, che sono state sequestrate.

L’uomo ora dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, mentre un altro membro della famiglia, trovato in possesso di una dose di hashish, è stato segnalato alla Prefettura di Grosseto quale assuntore.