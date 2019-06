Gira sulle mura con una bici rubata ad un ragazzo: denunciato

Era in sella ad una bici rubata, ma è stato scoperto dalla Polizia ed è stato denunciato.

Il protagonista della vicenda, accaduta a Grosseto, è un marocchino, in regola con il permesso di soggiorno.

Ieri pomeriggio, un ragazzo di 16 anni, a cui era stata rubata la bicicletta, ha riconosciuto il mezzo sulle mura medicee, all’altezza della fontana del Cinghialino.

A quel punto, il giovane ha chiamato la Polizia e una Volante è arrivata un sul posto. Gli agenti hanno bloccato il marocchino in sella alla bici, lo ha accompagnato in Questura e lo hanno denunciato per ricettazione all’Autorità Giudiziaria.