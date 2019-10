Nasconde cocaina dietro ad una siepe all’arrivo della Polizia: denunciato spacciatore

Ha provato a nascondere la droga alla vista della Volante, ma è stato scoperto e denunciato.

Il protagonista della vicenda, accaduta ieri pomeriggio a Grosseto, è un cittadino marocchino di 28 anni, regolare sul territorio nazionale.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, una Volante della Polizia ha notato l’uomo in via Gorizia. Alla vista della pattuglia, il marocchino ha cercato di disfarsi di un involucro gettandolo in una siepe.

L’involucro è stato recuperato dagli agenti: all’interno erano contenute 10 dosi di cocaina, per un peso di 6 grammi.

L’uomo è stato quindi fermato dai poliziotti e perquisito: è stato trovato in possesso di 120 euro e di due cellulari, che sono stati sequestrati. Il nordafricano è stato pertanto denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sempre ieri pomeriggio, gli agenti del Reparto prevenzione crimine Toscana di Firenze, impegnati in un servizio di controllo del territorio insieme alle Volanti, hanno fermato, in via Manetti, a Grosseto, due giovani con atteggiamento sospetto.

Addosso ad uno di loro, un minorenne, sono stati rinvenuti circa 20 grammi di hashish. Il ragazzo è stato pertanto segnalato alla Prefettura e multato.