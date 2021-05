Fonte della Lama, la denuncia: “Rubate alcune pietre in trachite”

“Sono state rubate alcune pietre in trachite che compongono il serbatoio finale e le vasche della Fonte della Lama”.

È quanto è scritto nella denuncia ai carabinieri di Roccastrada presentata da Canzio Papini, che si è accorto della mancanza quando si è recato sul luogo «per interventi di pulizia dopo 4 anni di abbandono. Le pietre sono prede ambite per la costruzione di caminetti, muretti, archi…“.

“Abbiamo anche constatato l’esistenza, nel perimetro finale nord-est della Fonte di ‘una piazzola’ fatta con pneumatici di autotreno, un’intera ruota con cerchione di trattore, calcinacci e pietre, a nostro avviso prelevati direttamente da una vasca che non era danneggiata a tal punto – continua la denuncia -. Chiedendo che siano prese le opportune misure per individuare i responsabili e far cessare questi atti che distruggono opere d’arte“.