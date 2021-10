Entra in macelleria e ruba l’incasso: smascherato dalle telecamere e denunciato

Al termine di un’attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Manciano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto un giovane di 20 anni, pregiudicato, per il reato di furto.

La persona era entrata alcuni giorni fa all’interno di una macelleria di Manciano e, approfittando dell’assenza del proprietario, che in quel momento si trovava in un’altra stanza, è andato verso il bancone, dove è posizionato il registratore di cassa, portando via il denaro, frutto della giornata di lavoro. In tutto 600 euro, come raccontato dal titolare, che subito dopo i fatti è andato in caserma a Manciano per denunciare quanto accaduto.

Il responsabile non aveva però fatto i conti con la presenza di un sistema di videosorveglianza, che aveva ripreso tutta la dinamica. Estrapolate ed analizzate le immagini infatti, i Carabinieri sono riusciti ad individuare il giovane, identificandolo compiutamente.

Il 20enne, messo poi alle strette dai Carabinieri, ha ammesso le sue responsabilità: cosa che non gli evita comunque la denuncia per furto, che i Carabinieri hanno già depositato all’Autorità Giudiziaria di Grosseto.