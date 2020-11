Dichiara il furto dell’auto per nascondere un incidente: denunciata

I Carabinieri della Compagnia di Follonica sono intervenuti alcuni giorni fa, di notte, sulla Strada Provinciale 106, dove era stata segnalata un’auto fuori strada.

Ad attenderli hanno trovato una donna di origini ucraine, che ha dichiarato ai Carabinieri che la vettura coinvolta nell’incidente era di sua proprietà e che le era stata rubata poco prima.

Una storia a cui i Carabinieri non hanno creduto: la donna tra l’altro si è dapprima rifiutata di fornire le proprie generalità e, una volta in caserma per ulteriori accertamenti, ha rifiutato anche di sottoporsi all’alcol test.

Ciononostante, i militari hanno ricostruito la dinamica dei fatti: la donna era uscita di casa a bordo dell’auto, di cui poi ha perso il controllo, verosimilmente perché si era messa alla guida ubriaca, finendo contro il guard rail.

La donna è stata denunciata per rifiuto di fornire le generalità, rifiuto di sottoporsi all’alcol test e simulazione di reato. A ciò si è aggiunta la sanzione di 400 euro prevista dalle norme di contenimento del Covid-19, per essere uscita senza motivo in una fascia oraria non consentita.