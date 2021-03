Spara fuochi d’artificio per festeggiare il suo compleanno: denunciato

leri, domenica 7 marzo, verso le 22.00, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Grosseto hanno denunciato, in stato di libertà, un cittadino italiano di 29 anni per aver acceso, senza autorizzazione, fuochi pirotecnici per festeggiare il suo compleanno.

Durante la serata sono giunte alla centrale operativa della Questura diverse segnalazioni da parte di cittadini relative all’esplosione di fuochi d’artificio in strada, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul pasto sono state inviate, immediatamente, alcune Volanti. Gli agenti, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, hanno ritrovato un’intera batteria di fuochi ancora in accensione, mentre un’altra era già stata esplosa. I poliziotti hanno provveduto velocemente alla messa in sicurezza del luogo, vietando la circolazione a veicoli e pedoni.

Nel corso dell’intervento, gli stessi poliziotti non si sono lasciati sfuggire particolari che hanno consentito di individuare l’autore dell’accensione, iI quale ha giustificato la propria azione dichiarando di averli accesi per festeggiare il suo compleanno.