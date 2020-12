Si impossessa dei codici della banca e sottrae 34mila euro ad una donna: denunciata

I Carabinieri della Stazione di Castiglione della Pescaia hanno denunciato una donna originaria della provincia di Napoli, di 45 anni, per frode informatica.

Il tutto scaturisce da una denuncia presentata da una donna di Castiglione, in cui riferiva che ad inizio estate aveva ricevuto una telefonata sul proprio cellulare, dove l’interlocutore, qualificatosi come direttore della sua banca, la avvisava di movimenti anomali per cui occorreva con urgenza fare delle verifiche sul suo conto. La donna, ignara, ha fornito tutti i dati richiesti, accorgendosi dopo pochi giorni di svariate operazioni effettuate sul proprio conto, ma da lei ovviamente non eseguite, registrando un ammanco totale di 34mila euro.

Le indagini hanno portato i Carabinieri di Castiglione nella provincia di Napoli, dove sono riusciti ad identificare l’utilizzatrice dell’utenza da cui era partita la frode, ma soprattutto a recuperare una carta prepagata su cui i soldi erano stati fatti confluire. Provvidenziale è stato il sequestro immediato della carta operato dai Carabinieri che ha consentito, ad indagine conclusa, di recuperare i 34mila euro, restituiti alla vittima.