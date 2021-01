Usufruisce di esenzioni ticket per visite, ma ha un reddito di oltre 100mila euro: denunciato

Proseguono incessanti le attività ispettive a tutela della spesa pubblica sanitaria e delle classi sociali meno abbienti disposte e coordinate dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto in tutta la provincia.

Particolare attenzione viene posta nell’individuare coloro che dichiarano falsamente di aver diritto ad esenzioni dei ticket sanitari, usufruendo così in maniera illegittima di visite mediche, anche specialistiche, senza pagare nulla; con questo comportamento causano grave danno ai bilanci pubblici e in sfregio di coloro che, versando in situazioni economiche precarie, hanno invece effettivamente bisogno di servizi sanitari gratuiti.

In questo contesto, la Tenenza di Follonica ha quindi individuato un uomo che ha eseguito, in due anni, diverse visite specialistiche senza pagar nulla in quanto indebito fruitore di esenzione ticket.

Dai controlli economico-finanziari delle Fiamme Gialle, svolti peraltro in contraddittorio con il trasgressore, è infatti emerso che l’uomo, proprio negli anni in cui ha usufruito delle agevolazioni, in realtà ha realizzato redditi familiari superiori a 100.000 euro in un anno e quasi 70.000 euro nell’altro. Sono quindi scattate una pesante multa di 3.700 euro, nonché la denuncia per indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato.

Inoltre, in relazione al protocollo d’intesa con l’Autorità sanitaria, è stata inviata una segnalazione alla competente Azienda Usl Toscana Sud-Est per segnalare i fatti ai fini del recupero di quanto dovuto e della sospensione di eventuali altri benefici/erogazioni in corso alla medesima persona.

In relazione a queste attività – che verranno proseguite ed intensificate ulteriormente dal Comando provinciale di Grosseto – la Guardia di Finanza tiene ad evidenziare “come l’indebito accesso a prestazioni sociali assistenziali generi iniquità e mini la coesione sociale. I cittadini onesti e coloro che hanno concretamente bisogno di assistenza devono sentirsi tutelati dall’attenzione investigativa che il Corpo sta rivolgendo a quanti si pongono volontariamente al di fuori delle regole, sottraendo le risorse destinate ai primi. Tali servizi sistematicamente svolti dai finanzieri sono inoltre finalizzati contestualmente a tutelare e garantire gli Enti pubblici (come, nel caso di specie, l’Azienda Usl Sud Est) che gestiscono risorse in un contesto tanto delicato, soprattutto nell’attuale periodo di emergenza Covid, quale quello socio-sanitario”.