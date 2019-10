Scoperti dai Carabinieri mentre si drogano in un garage: denunciato il proprietario di un casolare

Nell’ambito di un’operazione antidroga condotta sul territorio dalla Compagnia di Follonica, i Carabinieri della Stazione di Gavorrano, durante un controllo di alcuni casolari in zone di campagna, insospettiti dalla presenza di auto presso un casale normalmente disabitato di Caldana, sono entrati in un garage e hanno sorpreso cinque persone tra i 22 ed i 25 anni intente a consumare hashish e marijuana.

Durante la perquisizione sono stati complessivamente sequestrati 35 grammi circa di droga e materiale vario per il consumo. Tutte e cinque le persone sono state segnalate come consumatori in via amministrativa.

Denunciato penalmente il proprietario del fondo, non presente sul posto, che dovrà rispondere del reato di agevolazione dell’uso di stupefacenti.