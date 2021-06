Stacca con un calcio il rubinetto di una fontana: sorpreso dalle telecamere, denunciato minorenne

Denunciato un minorenne residente a Monterotondo Marittimo per danneggiamento di beni pubblici: il giovane, in violazione dei divieti imposti dal Dpcm vigente, in compagnia di altri coetanei, ha staccato con un calcio il rubinetto dalla fontana comunale che si trova sotto il loggiato della piazza Casalini, del centro storico di Monterotondo Marittimo.

L’ufficiale, insieme agli agenti del servizio associato di Polizia locale dell’Unione montana Colline Metallifere comandati dal dottor Adriano Innocenti, a seguito di un’attività di indagine hanno trovato il colpevole e a denunciato in stato di libertà.

Il reato contestato al minore residente è danneggiamento di beni pubblici; il bene danneggiato una fontana pubblica installata dall’ente comunale in una delle piazzette del centro storico.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso quindi di risalire all’identità dell’autore del danneggiamento ripreso peraltro dal sistema di videosorveglianza installato dal Comune di Monterotondo Marittimo in uso alla Polizia locale, in compagnia di altri coetanei, mentre con un calcio staccava il rubinetto dalla fontana.