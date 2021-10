Controlli della Polizia in periferia: denunciati due clandestini, saranno espulsi

La capillarità dei servizi espletati dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Grosseto, finalizzati ad una sempre più efficace azione di prevenzione e contrasto a situazioni di degrado e di illegalità, ha portato i poliziotti dell’ufficio Volanti a monitorare alcune zone periferiche cittadine colpite, recentemente, da furti, oltre che ad essere segnalate come zone di spaccio di droga.

Questi controlli, quindi, hanno condotto all’identificazione di due uomini di origine magrebina che, alla vista degli agenti, hanno cambiato improvvisamente direzione, nel tentativo dl sottrarsi all’ispezione.

I due, raggiunti dai poliziotti, sono risultati privi di documenti e di titoli validi per il soggiorno e la permanenza in Italia. Condotti nell’ufficio immigrazione della locale Questura, sono stati denunciati per la violazione dell’articolo 14 del Testo unico sull’immigrazione.

Il Questore ha pertanto emesso a loro carico un ordine a lasciare il territorio nazionale entro una settimana.