Trovato in casa con certificati falsi: servivano a far ottenere il permesso di soggiorno a stranieri

A parziale definizione di un’attività d’indagine avviata più di un mese fa e riguardante un presunto traffico di documenti falsi, i Carabinieri della Stazione di Roccastrada hanno svolto una perquisizione nell’abitazione di un uomo residente a Roccastrada, già noto per precedenti reati dello stesso tipo.

La perquisizione è stata delegata dall’Autorità Giudiziaria di Grosseto e condotta dai Carabinieri di Roccastrada e dai colleghi della sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri della Procura; al termine son stati rinvenuti 28 certificati contraffatti. I documenti riportavano il logo delle amministrazioni comunali di Roccastrada e di Follonica, ed erano verosimilmente pronti per essere compilati e distribuiti a cittadini stranieri, dato che nell’abitazione dell’uomo sono state rinvenute anche le copie dei documenti d’identità di cittadini extracomunitari.

In passato, in tutta la provincia di Grosseto, i Carabinieri impiegati nel corso dei consueti controlli di polizia, si erano trovati tra le mani falsi certificati di residenza, rilasciati generalmente per favorire le pratiche dei permessi di soggiorno: ciò aveva portato alla denuncia alla Procura di alcuni utilizzatori dei certificati. Il sequestro, pertanto, potrebbe essere il filo conduttore che collega tutti gli eventi verificatisi ultimamente, e che già negli anni passati erano stati rilevati. All’uomo è stato anche sequestrato un computer, dalla cui analisi potrebbero emergere ulteriori elementi.