Positivo al covid, viola la quarantena e sale su un autobus: denunciato

Anche nel mese in corso, i controlli dei Carabinieri per il rispetto delle normative anti covid vanno avanti.

In particolare nel comune di Gavorrano, dove, a seguito di una segnalazione giunta da parte di alcuni cittadini tramite il 112, i militari della Stazione hanno accertato che un uomo di origini romene, benché positivo al Covid-19 e già posto in stato di isolamento da parte delle autorità sanitarie, aveva preso i mezzi pubblici arrivando fino agli uffici della Ausl di Grosseto, per essere sottoposto ad un ulteriore tampone.

I militari, oltre all’acquisizione della documentazione medica, hanno raccolto le numerose testimonianze delle persone presenti sull’autobus, utilizzato a quell’ora anche da numerosi studenti, ricevendo conferma della segnalazione . A carico dell’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà per violazione del Testo Unico in materia sanitaria.