Ubriaco sfugge al test dell’etilometro: fermato e denunciato dai Carabinieri dopo un inseguimento

In seguito ai controlli dei Carabinieri della Compagnia di Orbetello durante la scorsa settimana, diversi guidatori sono stati trovati positivi all’alcol test: è il caso di un cinquantenne laziale con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.

Un altro caso si è verificato a Magliano in Toscana, dove la pattuglia dei Carabinieri ha incrociato una macchina guidata da un giovane che, alla loro vista, è scappato a tutta velocità, dando inizio a un inseguimento di quasi un’ora per l’intero territorio collinare. Finalmente raggiunto e fermato, i militari hanno scoperto che il giovane aveva cercato di evitare il test dell’etilometro, consapevole di aver bevuto molto. Oltre allo stato di ebbrezza, effettivamente riscontrato, il ragazzo ha rimediato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Ritirate complessivamente cinque patenti di guida ad altrettanti automobilisti.