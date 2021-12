Girano con hashish e una mazza da baseball in auto: denunciati dai Carabinieri

Durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e alla repressione di reati nell’ambito degli stupefacenti, i Carabinieri della Tenenza di Arcidosso hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Grosseto tre giovani, tutti italiani e residenti nella zona, responsabili in concorso di detenzione di sostanze stupefacenti nonché di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

I fatti si sono verificati nella serata di giovedì, quando i Carabinieri hanno notato in un parcheggio pubblico di Castel del Piano un’auto con tre persone a bordo. Avvicinandosi al finestrino dell’automobile per identificare i passeggeri, i militari hanno immediatamente avvertito un odore particolare, unito al fatto che gli occupanti della vettura hanno iniziato ad innervosirsi.

Tutto questo ha fatto insistere i Carabinieri a vederci chiaro e ad approfondire il controllo. Infati, hanno dato corso ad un’accurata perquisizione personale dei tre uomini e del veicolo, da cui è spuntata fuori della droga. Si tratta nello specifico di alcuni pezzi di hashish, il cui peso complessivo è pari a 114 grammi. Oltre allo stupefacente, i militari hanno rinvenuto una mazza da baseball.

La droga era suddivisa in due panetti avvolti nel cellophane, oltre ad alcuni pezzi più piccoli, sfusi. L’hashish rinvenuto è stato sequestrato per gli accertamenti di laboratorio, mentre per i tre è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Grosseto, per detenzione di sostanza stupefacente, la quale, per come era confezionata, appariva non destinata assolutamente all’uso personale e, qualora immessa sul mercato illecito, avrebbe fruttato più di mille euro. Il tutto con l’aggravante di aver commesso il fatto in tre persone riunite e di aver portato con loro una mazza da baseball.

L’operazione condotta dai Carabinieri si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali per la prevenzione e la repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti in genere, ed in particolare delle droghe cosiddette leggere, particolarmente ricercate dai più giovani. Questi ultimi, infatti, rappresentano per i pusher il bacino privilegiato dove attingere nuovi clienti, attirati anche dai costi più accessibili.