Girano con arnesi da scasso: tre potenziali topi d’appartamento fermati e denunciati dai Carabinieri

Alcune sere fa, nel corso di un servizio perlustrativo in orario serale, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Grosseto hanno intercettato tre uomini, tutti originari della provincia di Napoli e con alle spalle precedenti reati contro il patrimonio, e li hanno denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Erano circa le 23, quando alcuni cittadini hanno segnalato al 112 la presenza di una vettura sospetta, con a bordo tre individui, che si aggirava con fare sospetto nella zona tra via Liri e via Trebbia. In particolare, un uomo che aveva fatto la segnalazione, oltre a raccontate i fatti, ha anche fornito un numero di targa, che la centrale operativa dei Carabinieri di Grosseto ha verificato immediatamente, inserendolo inoltre nel sistema di controllo di video sorveglianza comunale attivo su tutta la città, il Targamanent, inoltrando i risultati a tutte le pattuglie in giro.

Sul posto sono stati inviati due equipaggi dei Carabinieri di Grosseto, che, arrivati in zona in pochi minuti, sono riusciti ad individuare l’auto in questione in viale Ombrone.

Nella vettura, in quel momento, c’erano due uomini, che hanno fornito tranquillamente i propri documenti di identità: erano 2 uomini di 62 e 56 anni, a carico dei quali la banca fati in uso alle Forze di Polizia ha fornito una serie molto numerosa di precedenti per reati contro il patrimonio.

I Carabinieri hanno perquisito i passeggeri e l’auto, dove veniva trovata una borsa contenente innumerevoli strumenti per forzare ed aprire porte (martelli, scalpelli, cacciaviti di grosse dimensioni ecc.), nonché alcune chiavi lunghe, quelle che solitamente vengono usate per le serrature degli appartamenti. Le chiavi presentavano solo alcune scanalature non rifinite, per cui, con l’utilizzo di alcuni strumenti, trovati in loro possesso, potevano essere adattate al bisogno.

Ma la ricerca non è terminata qui per i Carabinieri, che hanno ricevuto una segnalazione per tre soggetti. E’ stato così che, in contemporanea al controllo delle persone in macchina, i Carabinieri di un altro equipaggio della Stazione di Marina di Grosseto, giunti in supporto ai colleghi, sono entrati in un palazzo vicino, dove è stato trovato un terzo uomo, di 65 anni, che si aggirava all’interno con un cacciavite che teneva nascosto.

Condotti tutti nella caserma Carabinieri di Marina di Grosseto, i 3 uomini sono stati denunciati alla Procura di Grosseto per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, mentre gli arnesi sono stati sequestrati. Non noti, ma facilmente intuibili, i motivi della loro presenza in città: per questo, contestualmente sarà richiesta l’emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno, nel comune di Grosseto.