Ruba sughero da un bosco privato: denunciato titolare di un’azienda agricola

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Roccastrada, insieme al Nipaaf di Grosseto, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo del posto, titolare di un’azienda agricola grossetana, per furto aggravato di sughero da un bosco privato nel comune di Roccastrada.

Erano giorni che i militari ricevevano segnalazioni, nonché querele relative a questo episodio.

Gli appostamenti, i controlli e i pedinamenti hanno permesso di accertare che il personale della ditta, dopo aver estratto sughero dal bosco, ritornava per caricare il materiale per poi conferirlo in un terreno adibito a piazzale nel comune di Grosseto.

Quando i Carabinieri hanno fatto accesso al piazzale, il titolare della ditta non è stato in grado di dimostrare la provenienza del sughero presente. A quel punto i Carabinieri forestali hanno sequestrato 35 quintali di sughero e dell’autocarro utilizzato per il trasporto del carico.