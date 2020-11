Ruba una bici, poi la nasconde da un conoscente: entrambi denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Saturnia, dopo una mirata indagine, hanno denunciato due uomini del posto per furto e ricettazione.

L’attività investigativa è partita da un controllo effettuato all’interno della proprietà di un 36enne del luogo, dove i Carabinieri hanno rinvenuto una bicicletta in carbonio del valore di alcune migliaia di euro, nascosta in un magazzino.

La cosa ha insospettito i militari: in primis perché l’uomo non è un appassionato di bici, poi per l’alto valore del mezzo. I militari hanno così controllato tutte le denunce di furto fatte nei mesi precedenti, scoprendo che a maggio una donna aveva sporto denuncia per il furto di una bici, che dalla descrizione sembrava essere proprio quella ritrovata nel magazzino.

Messo alle strette, l’uomo ha ammesso che la bicicletta era stata rubata da un suo conoscente e poi nascosta nella sua proprietà. La bicicletta è tornata alla proprietaria.