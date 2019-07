Sorpreso dai Carabinieri dopo aver rubato in un’auto parcheggiata: denunciato 16enne

I Carabinieri della Compagnia di Pitigliano hanno denunciato, alla Procura per i minorenni di Firenze, un sedicenne responsabile di furto su autovettura.

In particolare, la scorsa notte, la Tenenza Carabinieri di Arcidosso, in collaborazione con le Stazioni dei Carabinieri di Roccalbegna e Semproniano, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, hanno identificato e denunciato alla Procura minorile un ragazzo sedicenne residente ad Arcidosso, che era stato notato mentre tentava di aprire gli sportelli delle auto in sosta in via Risorgimento.

Le pattuglie prontamente intervenute hanno bloccato il giovane, che si trovava ancora a pochi metri da una delle auto all’interno della quale si era introdotto.

L’auto, infatti, aveva ancora gli sportelli aperti e i Carabinieri hanno accertato che il ladro aveva rubato alcuni oggetti custoditi nel cruscotto del veicolo.

La refurtiva è stata restituita alla proprietaria dell’auto e il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Firenze per furto.