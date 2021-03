Presenta falso certificato di residenza per ottenere carta di identità: denunciato

Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Follonica sono intervenuti presso gli uffici dell’anagrafe comunale, dove un dipendente si era insospettito poiché un uomo, originario del Gambia, per ottenere il rilascio della carta d’identità, aveva presentato un certificato di residenza anomalo. I riscontri dei militari dell’Arma, giunti subito sul posto, hanno permesso di appurare che l’uomo in questione non era residente nel comune di Follonica ed il certificato esibito a corredo della pratica era stato abilmente contraffatto. Lo straniero dovrà ora rispondere del reato di falsità materiale commessa da privato, mentre la documentazione presentata da lui è stata sequestrata.

Nel mese di febbraio si era verificato un caso analogo nel comune di Roccastrada, dove i Carabinieri della locale Stazione sorpresero presso l’anagrafe di quel Comune un altro straniero con un certificato di residenza contraffatto. Anche in quella occasione, lo scopo era il rilascio della carta d’identità. Nel prosieguo delle indagini, i Carabinieri segnalarono all’autorità giudiziaria altri due stranieri per lo stesso motivo, mentre altre due persone, di cui un italiano residente in zona, furono denunciati poiché trovati in possesso di vari certificati di residenza contraffatti e di altro materiale necessario alla redazione di documenti falsi.