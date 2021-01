Falsa autocertificazione per giustificare lo spostamento: denunciato

I Carabinieri di Grosseto, nell’ambito dei controlli svolti nel periodo natalizio e di fine anno, tesi al rispetto delle norme del Dpcm in vigore in tema anti Covid, hanno denunciato un uomo di 32 anni, residente a Braccagni, per falsa attestazione ad Pubblico Ufficiale.

Il giovane, fermato ad un posto di blocco di notte durante un giorno “rosso”, aveva consegnato una autocertificazione ai Carabinieri in cui dichiarava di essere andato in farmacia per acquistare medicinali necessari.

I Carabinieri, per verificare il contenuto dell’autocertificazione, sono andati il giorno dopo nella farmacia indicata, accertando che l’uomo non si era mai recato lì per fare alcun acquisto. E’ così scattata la denuncia alla Procura di Grosseto.