In giro di notte con un fuoco d’artificio vietato e la droga: denunciato dai Carabinieri

Nel corso dei controlli del territorio effettuati nell’arco serale e notturno, i Carabinieri della Stazione di Ribolla hanno fermato un giovane del posto che si aggirava per le vie del paese alla guida della sua auto.

A quel punto, i militari gli hanno chiesto di sottoporsi al test per verificare la guida sotto l’effetto di stupefacenti, ma il ragazzo si è rifiutato.

Tale comportamento ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo, per cui hanno perquisito la sua auto, trovando all’interno una dose di hashish ed un fuoco d’artificio vietato dalla legge, rientrante nella quarta categoria.

Per il giovane è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Grosseto per rifiuto di sottoporsi al test anti droga, nonché per la detenzione del materiale esplodente.

Segnalazione a parte è stata fatta alla Prefettura per la detenzione per uso personale della droga. I Carabinieri hanno ritirato la patente di guida al giovane.