Guida la sua auto sotto effetto di droga: il 118 gli somministra un calmante, denunciato

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Batignano sono stati impegnati in un intervento, scaturito da una telefonata al 112, per un giovane del paese in forte stato di agitazione psicomotoria, verosimilmente dovuto all’assunzione di droga.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che, con l’ausilio dei militari, ha somministrato al giovane una cura calmante.

Ristabilito l’ordine, è emerso che il ragazzo si trovava poco prima alla guida della sua auto, per cui, i Carabinieri, data la situazione, lo hanno invitato a sottoporsi agli accertamenti sanitari volti a verificare l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Al rifiuto dell’uomo, i Carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà, rientrando il rifiuto in una fattispecie di rilievo penale prevista all’interno del Codice della Strada. Al ragazzo è stata immediatamente ritirata la patente ed il veicolo è stato sequestrato.