Accende un fuoco nel campo per riscaldarsi e gira con un’ascia nello zaino: denunciato dai Carabinieri

La sera di mercoledì scorso, alcuni cittadini residenti nella zona della strada Chiocciolaia hanno chiamato il 12 perché dal balcone di casa hanno visto un un fuoco acceso vicino ai campi, nonché una persona che sostava nei pressi del rogo.

I Carabinieri hanno fatto così intervenire una pattuglia per verificare la situazione. I militari hanno trovato sul posto un giovane straniero, originario del Bangladesh, che ha ammesso di aver acceso quel fuoco per riscaldarsi. Con sé l’uomo aveva uno zainetto, perquisito dai Carabinieri ed al cui interno è stata rinvenuta un’ascia, di cui il giovane non ha fornito spiegazioni particolari sul possesso.

Condotto in caserma, l’uomo è stato compiutamente identificato: a carico del giovane, un 21enne, anagraficamente senza fissa dimora e con diverse segnalazioni per irregolarità in materia di immigrazione, è risultato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, da eseguirsi entro 7 giorni, emesso dal Questore di Grosseto lo scorso 12 novembre e pertanto già scaduto in relazione ai termini.

L’uomo è stato infine denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e, in base a quanto previsto dalla normativa sugli stranieri, munito di un nuovo invito a presentarsi negli uffici immigrazione al fine di regolarizzare la sua posizione.