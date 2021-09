Aggredì un giovane e gli ruppe il setto nasale: scoperto dai Carabinieri e denunciato

Ieri i Carabinieri di Follonica hanno terminato gli accertamenti tesi ad individuare il responsabile di una violenta aggressione, accaduta la notte di Ferragosto nella zona centrale della città, dove un giovane del posto aveva rimediato la frattura del setto nasale.

Era piena notte, in un giorno in cui gli interventi per schiamazzi, liti o danneggiamenti erano stati numerosi: tra questi episodi, i Carabinieri erano stati chiamati ad intervenire perché un gruppo di ragazzi del posto era stato avvicinato da un giovane di 25 anni, residente a Roma, su di giri, che aveva chiesto loro dove comprare della droga.

I ragazzi, non interessati a quel tipo di cose, avevano allontanato il giovane in maniera educata, senza dargli indicazioni, né importanza. Insoddisfatto per la risposta, il romano, con sfrontatezza, si era avvicinato ad uno di loro e, senza alcun motivo, lo aveva colpito con un violento pugno al volto, facendo poi perdere le sue tracce. Il malcapitato era caduto al suolo dopo aver perso i sensi: il colpo gli aveva procurato un trauma cranico e la frattura delle ossa nasali. È stato infatti necessario un delicato intervento chirurgico per rimettere a posto i danni provocati dall’aggressione, e nonostante tutto, la vittima ha riportato dei segni indelebili sul volto.

Subito dopo l’accaduto i Carabinieri avevano passato al setaccio i registri di alcune strutture alberghiere della zona. Un lavoro minuzioso e lungo, supportato dalla raccolta delle testimonianze a dall’analisi di diversi profili di social network, grazie ai quali si è potuto risalire all’identità dell’autore, un giovane di Roma che aveva trascorso nella città del Golfo alcuni giorni di vacanza. Nei suoi confronti è partita una denuncia a piede libero per il reato di lesione aggravata ed ora la sua posizione è al vaglio della Procura.