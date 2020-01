Ruba in una villa, poi fugge con un Ape: individuato e denunciato dai Carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Pitigliano hanno denunciato un 51enne per una serie di furti avvenuti nel comune di Santa Fiora.

In particolare, i militari della Stazione del paese amiatino, dopo una meticolosa attività d’indagine e scrupolosi sopralluoghi, sono riusciti ad identificare e denunciare per furto un pregiudicato del luogo.

L’uomo, nella notte tra il 17 ed il 18 gennaio, ha messo ha segno due furti ed un tentato furto nella frazione di Bagnolo del comune di Santa Fiora.

Il malvivente, un nullafacente pluripregiudicato del posto, si era introdotto, dopo aver infranto il vetro di una finestra, in una villa non abitata e aveva rubato numerose bottiglie di liquore, capi di abbigliamento, una pistola a gas del tipo di libera vendita, attrezzature per bricolage e suppellettili vari.

I successivi accertamenti condotti dai carabinieri hanno fatto emergere che, nella stessa nottata, l’uomo aveva provato ad introdursi in un altro appartamento, disabitato, tentando si scardinare la serratura del portone di ingresso, dopodiché aveva rubato un Ape Piaggio, posteggiato in strada, con il quale, dopo aver manomesso i fili di accensione per consentirne l’avviamento, aveva percorso poche centinaia di metri per poi abbandonarlo, danneggiato, lungo la strada che conduce alla villa derubata.

Tutta la refurtiva è stata recuperata all’interno del bosco circostante la villa e restituita al legittimo proprietario. Il 51enne è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Grosseto.